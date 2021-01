Hotel Heidelberg: Kommen und gehen | Komödie

Das "Hotel Heidelberg" ist traumhaft am Schlossberg gelegen. Geführt wird es von der Junior-Chefin Annette und sie will den überraschenden Heiratsantrag des Therapeuten Ingolf annehmen. Sie hat jedoch zu kämpfen und stößt auf wenig Begeisterung. Ihre eigenwillige, flippige Mutter Hermine mag Ingolf zwar, glaubt aber nicht an das Eheglück. Vater Günter will kein Trauzeuge sein und das Kennenlernen ihrer zukünftigen Schwiegermutter ist wenig verheißungsvoll.

Bild: wdr