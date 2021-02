Mutterliebe: Der Usedom-Krimi

Holm Brendel vom Kommissariat Heringsdorf bittet die Ex-Staatsanwältin Karin Lossow um Hilfe: Seine Jugendliebe Martina Gentsch sitzt seit zwei Jahren in Untersuchungshaft. Sie hat ihren Geliebten erschossen. Brendel ist davon überzeugt, dass es Notwehr war. Er meint, der ermittelnde Kommissar Lucjan Gadocha habe Beweise vom Tatort entfernt. Karin Lossow fällt es schwer, das zu glauben. Als Martinas Anwalt einen Durchbruch in diesem Fall ankündigt, verunglückt er in der Nacht darauf mit seinem Sportwagen. Holms Kollegin Ellen Norgaard übernimmt die Ermittlungen in diesem Fall.

Bild: WDR