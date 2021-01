Nur mit Dir zusammen | Drama

Die aufstrebende Sängerin Juli steht kurz vor dem Sprung nach ganz oben. Mit einem Song über ihren toten Vater berührt sie die Menschen. Nur sie selbst weiß jedoch, dass nichts an ihrer liebevollen Hommage der Wahrheit entspricht. Zwar ist ihr Vater für Juli gestorben: Allerdings ist er eigentlich am Leben und versucht seit Jahren vergeblich, mit seiner Tochter in Kontakt zu treten.

Bild: WDR