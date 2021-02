Die Andersmacherin: Computerspiele-Entwicklerin Linda Kruse

"Call of Duty" oder "Legend of Zelda" - so heißen populäre Computerspiele. Allein in Deutschland spielen mehr als 34 Millionen Menschen Computer- und Videogames. Die Hälfte davon sind Frauen. Linda Kruse gehört zu den wenigen weiblichen Spiele-Entwicklerinnen. Darüber wollen wir mehr erfahren.

Bild: WDR/Frau tv