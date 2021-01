Mareike Geiling hat 2014 die Initiative "Flüchtlinge willkommen" gegründet aus der "Zusammenleben willkommen" wurde. Die Idee: Geflüchteten Menschen ein Zimmer in der Mitte der Gesellschaft, in einer Wohngemeinschaft, zu vermitteln. Alles begann 2014 in ihrer eigenen WG.

Bild: WDR/Frau tv