Rechtsmedizinerin (S01/E01)

Mit Rechtsmedizin bringt man Dinge wie Tod, Mord und Verbrechen in Verbindung. Aber auch bei lebenden Menschen muss die Ursache von Verletzungen manchmal festgestellt werden. Zum Beispiel, wenn die Rechtsmedizinerin mit Kindern zu tun hat, die nicht selbst Auskunft über Verletzungen und mögliche Verbrechen geben können. Prof. Dr. Sibylle Banaschak erzählt uns "Ganz ehrlich", was sie in ihrem Beruf erlebt und wie ihre Arbeit funktioniert. Bei "Ganz Ehrlich" hören wir Menschen zu, deren Beruf eine tägliche Auseinandersetzung mit der sozialen Vielfalt in unserem Land ist. Einen von ihnen lassen wir in jeder Folge von ihren Erfahrungen und Erlebnissen erzählen - jenseits aller politischen Ideen, Ideologien, Ideale und Ziele.

Bild: WDR