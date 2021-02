"Alles in Lila" im Staudengarten in Paderborn (S03/E01)

Wer gibt die beste Gartenparty? Wer hat die kreativsten Ideen? Der "grüne" und charmante Garten-Wettbewerb geht in die nächste Runde! Den Auftakt der diesjährigen Gartenreise macht Hobbygärtnerin Brigitte Bergschneider aus Paderborn. In einer Gemeinschaftsproduktion von WDR und SWR treten vier Hobbygärtnerinnen und -gärtner aus Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg an und laden sich gegenseitig in ihre Gärten ein.

Bild: WDR/Melanie Grande