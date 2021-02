Lisa Ortgies und Herzinfarkt

Die WDR-Moderatorin Lisa Ortgies ("Frau tv") erlitt 2017 einen Herzinfarkt. In "Hirschhausens Sprechstunde" erzählt die Journalistin, wie unerwartet sie die Diagnose damals traf, was sie seither in ihrem Leben geändert hat und wie wichtig es ist, gerade Frauen für das Thema Herzinfarkt zu sensibilisieren.

Bild: WDR