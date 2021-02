Hoffnung Corona-Impfung: Was läuft falsch bei uns?

Die Zahlen sinken, der Unmut in der Bevölkerung wächst und der Impfstart in Deutschland verläuft holprig. Wo bleibt die Impfung, die uns unsere Freiheit zurückgibt? Und was kommt danach? Teilt die Pandemie Deutschland im Sommer in zwei Teile: Die Geimpften, die alles dürfen, und die Noch-nicht-Geimpften, die zuhause bleiben müssen? Bettina Böttinger diskutiert das Thema mit Gästen live in der Pegelbar in Neuss.

Bild: imago