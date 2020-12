Der Böhmerwald: Eine Wildnis mitten in Europa

Im Böhmerwald entspringt die Moldau, hier gibt es noch Urwälder und Raubkatzen. Eine Region mitten in Europa, die voller Überraschungen steckt. Elisa Belotti und Marco Heurich haben ihr Leben den Luchsen verschrieben. Die beiden Ranger beobachten eine Luchsmutter, die ihr Junges durch den Winter bringen muss. In Krumau an der Moldau verzaubert Regisseurin Zuzana Vrbová in einem der letzten komplett erhaltenen Barocktheater der Welt Besucher mit einer originalgetreuen Inszenierung. Und Förster Claus Bässler schützt die Urwälder der Region - und schafft neue Lebensräume für seltene Käfer und Pilze.

Bild: WDR/NDR/BR/Dietmar Nill