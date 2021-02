Essen als Ersatzreligion?

Kein Fleisch, keine Milch, kein Weizen, kein Fett. Essensgebote gibt es jede Menge. Aber was ist, wenn Essen zur Glaubensfrage wird: Können Veganer, Flexitarier und Fleischgenießer überhaupt noch an einem Tisch sitzen? Eines steht fest: Essen ist für viele längst mehr als reine Nahrungsaufnahme. Was hat das für Folgen für unsere Gesellschaft?

Bild: picture alliance