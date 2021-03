Frauen als Corona-Verliererinnen

Welche Rolle spielen eigentlich Frauen in Familie und Gesellschaft in Coronazeiten? Sind sie so etwas wie "Corona-Verliererinnen"? Vor allem Frauen erfüllen die sogenannten Sorgeaufgaben: ob Homeschooling mit den Kindern, ob selber im Homeoffice plus Haushalt oder an vorderer Front in Jobs, die "systemrelevant" sind, wie in Pflegeberufen. Warum ist das so?

Bild: imago images/photothek