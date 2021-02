Fehlende Nähe: Wie wir jetzt gesund bleiben

Die Pandemie zwingt uns, Nähe zu anderen Personen zu vermeiden. Doch was machen Distanz und Isolation eigentlich mit uns? Wie und warum entsteht das Gefühl von Einsamkeit? Und wie gestaltet man in der Isolation am besten seinen Alltag? Quarks macht den Test - und liefert praktische Tipps! Außerdem: Können Berührungen wirklich Schmerzen lindern?

Bild: WDR