Der Netflix-Effekt: Wieso Schach das neue Klopapier ist

Die Netflix-Miniserie "The Queen's Gambit" ist ein riesiger Erfolg. Weltweit wurde sie millionenfach abgerufen - und das hat Folgen. Schachbretter sind teilweise ausverkauft, Schachclubs verzeichnen mehr Anfragen, Online-Schach-Apps haben so viele Downloads wie nie zuvor - und sogar an der Börse gehen Aktien, die etwas mit Schach zu tun haben, durch die Decke.

Bild: picture alliance