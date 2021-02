Wann kommt der Corona-Selbsttest?

Viele Corona-Schnelltests können bei der Impfstoff-Knappheit zumindest mehr Sicherheit bringen, aber noch ist das Angebot zu knapp. Selbsttests wären eine Lösung, das Ausland macht es vor, aber in Deutschland fehlt immer noch die Zulassung. Wir fragen, warum das in Deutschland so schwierig ist?

Bild: mauritius images / Ink Drop / Alamy