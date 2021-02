Der neueste Trend auf dem Putzmittelmarkt: Tabs, die man selbst zu Hause in Wasser auflöst und die reinigen können wie normale Reiniger. Ziel der Sache: weniger Verpackungsmüll und bessere Inhaltsstoffe. Wir schauen uns vier dieser neuen Tabs an und probieren aus, was sie können.

Bild: WDR