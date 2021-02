Der Tod ist unser ganzes Leben (2017)

Fernsehfilm Deutschland 2017 +++ In München geschieht ein Mordversuch ohne erkennbares Motiv, doch das Opfer überlebt. Klaus Barthold, ein Museumsmitarbeiter ist verdächtig. Bei seinem Transport zum Prozessauftakt verselbstständigen sich die Ereignisse und mündet in einer Schießerei mit weiteren Opfern. Doch was ist genau passiert? +++ Mit Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec | Regie: Philipp Koch

Bild: WDR