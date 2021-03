Rebecca (2016)

Fernsehfilm Deutschland 2016 +++ Rebecca ist 17, als die Polizei sie neben der brennenden Leiche eines Mannes findet. Sie ist nicht ansprechbar, weiß noch nicht einmal, dass sie Rebecca heißt. Der Tote, Olaf Reuter hatte sie als Zweijährige entführt und gefangen gehalten. Reuter hat das Mädchen zu einer pseudoreligiös auf ihn fixierten Fanatikerin erzogen, die nicht fähig ist, sich mit Fremden zu verständigen. Weder Klara noch Psychologin Prof. Schattenberg gelingt es, einen Zugang zu Rebecca zu finden. Nur auf Kai Perlmann reagiert sie, er ist für sie ihr neuer "Erzieher". Perlmann fühlt sich in dieser Rolle unwohl - aber Klara Blum und Perlmann müssen herausfinden, ob nicht noch in zweites Mädchen in Reuters sadistischer Gewalt war. +++ mit Eva Mattes und Sebastian Bezzel | Regie: Umut Dağ

