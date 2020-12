Alida Gundlach - Einsatz für den Tierschutz

Viele Jahre prägte die Moderatorin Alida Gundlach das deutsche Fernsehen. Schon immer engagierte sie sich auch für Tiere in Not, heute widmet sich die 77-Jährige komplett dem Tierschutz. Ihr Hof in Niedersachsen ist Auffangstation und Heim für rund 40 Tiere.

Bild: picture alliance/dpa