Mein Körper und ich: Wie kommen wir miteinander klar?

Seit sie denken kann, fühlt sich Simone Ottersbach zu dick. Obwohl sie vor kurzem 30 Kilogramm abgenommen hat, beschäftigt sie sich immer noch ständig mit dem eigenen Gewicht. Kann man lernen seinen Körper zu lieben? Was macht es so schwierig, sich einfach so zu akzeptieren, wie man ist?

Bild: WDR