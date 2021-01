INGRID: Die Graffiti-Datenbank

Egal, ob man sie als Kunst, als Alltagsphänomen oder als Schmiererei betrachtet: Graffiti sind Werke auf Zeit. Kaum aufgesprüht, sind sie nach kürzester Zeit meist wieder verschwunden. Deshalb hat ein Team der Uni Paderborn und des Karlsruher Instituts für Technologie damit begonnen, sie digital zu archivieren. Bisher wurden knapp 200.000 Graffiti-Fotos in die Datenbank INGRID eingespeist. Westart sieht sich an, was es in INGRID zu entdecken gibt.

Bild: E. Teister/ WDR / picture alliance / blickwinkel/E