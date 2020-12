Wunderschön! Weihnachten im Westen von A - Z

Wo schwimmt ein riesiger Adventskranz im Fluss? Was ist das Spinnstubenfest? Und wie hört sich "Stille Nacht, Heilige Nacht" auf Kölsch an? "Weihnachten im Westen" beleuchtet die Eigenheiten der Regionen in NRW - von A wie Adventskalender über L wie Lebkuchen bis Z wie Zuhause feiern. K wie Krippen darf natürlich nicht fehlen: Wo stehen die schönsten, wo gibt es ganz besondere? Oder N wie Nikolaus: In Kleve kommt er über den Fluss, im Münsterland fährt er schon mal mit der Leeze. Ob Westfalen oder Rheinland, Eifel oder Ruhrgebiet, Sauerland oder Niederrhein - jede Region hat ihre eigenen Bräuche und Rituale: Mal sind die Feiern in der Advents- und Weihnachtszeit ganz fröhlich, mal eher besinnlich, manchmal ein bisschen verrückt. Kerzen und Musik, gutes Essen und ein Schluck Glühwein gehören (fast) immer dazu.

Bild: WDR/Monika Winhuisen