Lange Zeit hatte Arnd Zeigler ein Herz für den HSV. Jetzt hat er auch ein Herz für Schalke. Der Bundesligist steht mit nur 3 Punkten aus 10 Spielen im Tabellenkeller. Keine Besserung in Sicht. Wesentlich besser läufts für den Revierrivalen Dortmund - also tabellentechnisch. Und auch in der Champions League. Die haben wir uns unter der Woche mit einer wahren BVB-Ikone angesehen: Hartmut Wiegandt, genannt "Bomber". Von 1982 bis 2002 saß er erst am Steuer des Mannschaftsbuses und war später auch Zeugwart. Außerdem: Wir stellen euch unsere fünf Kandidaten für das Tor des Monats November 2020 vor. Hier geht’s zur Abstimmung: https://www1.wdr.de/fernsehen/zeigler/kacktordesmonatsnovemberzweitausendzwanzig102.html

Bild: wdr