Kopf hoch, liebe Schalker!

Punktetechnisch und tabellarisch fängt das Neue Jahr für Schalke an, wie das alte aufgehört hat. Da hat auch der Motivationsversuch der Tasmania-Fans nicht geholfen, die dafür demonstriert haben, ihren Negativrekord in der Liga behalten zu dürfen. Dabei wurde extra ein neuer Trainer geholt: Der Schweizer Christian Gross. Weil, wenn so eine Mannschaft am Boden liegt, dann braucht es eine harte Hand, um sie wieder aus dem Tal herauszuführen. Ob das wirklich zielführend ist, bezweifelt zumindest Arnd Zeigler. Zumindest einer bleibt optimistisch, was die Gelsenkirchener angeht: Schalke-Fan Mohammed Mohammed. Der Mann, der sein Bier auf dem Kopf durch die Zuschauerränge transportiert. Außerdem dürft ihr nochmal wählen: Das Kacktor des Monats Dezember sucht seinen würdigen Gewinner: https://www1.wdr.de/fernsehen/zeigler/kacktordesmonatsdezemberzweitausendzwanzig100.html

Bild: wdr