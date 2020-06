Die weltweite Menschenrechtsbewegung und -plattform "Global Citizen" organisiert am 27. Juni 2020 eine große Kampagne, an der sich internationale Topstars aus Film, Musik und Entertainment sowie hochrangige Politikerinnen und Politiker beteiligen. Unter dem Titel "Global Goal - Unite for our Future" plant "Global Citizen" Auftritte und Statements von Stars wie Justin Bieber, Coldplay, Miley Cyrus, Shakira, Usher, Will Smith, Diane Kruger, David Beckham, Hugh Jackman und Chris Rock. Moderiert wird das Konzert von US-Superstar Dwayne Johnson. Es kommentiert Peter Urban.