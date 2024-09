Können wir Sex lernen? Warum gehört Aufklärung in den Unterricht? Schon die Neanderthaler wussten doch, wie das geht oder!?? Einige Tabus halten sich standhaft. ABER wissen wir heute wirklich besser Bescheid über unsere Körper und worauf es ankommt, damit Sex auch Spaß macht? In drei Folgen befragt Annabell Neuhof Aufklärende an Schulen, in Sexshops und im Podcast-Studio. Expert:innen wie Louisa Lorenz („Clit – Die aufregende Geschichte der Klitoris“) oder Umut Özdemir (Psychologe an Berliner Charité, klärt bei TikTok auf) erklären, was sich in den letzten 100 Jahren in Sachen Aufklärung in Deutschland getan hat – und was noch zu tun ist.