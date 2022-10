Björn Freitag kocht grenzenlos köstlich: Grenzenlos köstlich: Dreiteilige Genussreise durch Norditalien mit Björn Freitag und Tamina Kallert - Trient | Video der Sendung vom 24.10.2022 21:00 Uhr (24.10.2022) mit Untertitel

Umgeben von Bergen, Tälern und Seen - zwischen Dolomiten und Gardasee gelegen: Spitzenkoch Björn Freitag und "Wunderschön"-Reiseexpertin Tamina Kallert erkunden in der zweiten Etappe des kulinarischen Reisemagazins "Grenzenlos köstlich" in Norditalien die Landeshauptstadt der Region Trentino: Trient. Die Stadt ist ein Schmelztiegel italienischer, deutscher und österreichischer Kultur und hat nicht nur einen der schönsten Domplätze Italiens, sondern auch kulinarisch einiges zu bieten: So lernen Björn und Tamina die "Strangolapetri" kennen, eine besondere Trentiner Version von Spinatnocken, die laut Einheimischen jede Pasta in den Schatten stellen.

Mehr anzeigen