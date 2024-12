Ein Comedy-Weihnachtsspezial mit dem Urpfälzer Comedian Chako Habekost. "Chako´s Goschpelshow" ist ein Weihnachtsgeschenk für alle Zuschauer:innen, die an Weihnachten nicht alles so ernst nehmen wollen. Dafür sorgt Chako Habekost mit seinen Anekdoten rund um die schönste Zeit des Jahres: Was er als kleines Kind unter Krippenspiel verstanden hat, was am Heiligen Abend zum Essen auf den Tisch kommt, wie man mit den perfekten Sylvesterknallern ins neue Jahr kommt.... dies und mehr gibt es in diesem Weihnachtsspezial.

