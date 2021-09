Streitfall Sterbehilfe: Wer bestimmt über mein Ende?

Hilfe zum Suizid - das wünschen sich einige Schwerstkranke, die ihr Leid nicht mehr ertragen können. Doch das war lange Zeit illegal. Bis zu einem Urteil am 26.02.2020. An diesem Tag kippt das Bundesverfassungsgericht den §217, der die "geschäftsmäßige" Förderung der Selbsttötung unter Strafe gestellt hatte. Ein Aufsehen erregendes Urteil. Der Film von Erika Fehse begleitet über fast zwei Jahre zwei Schwerstkranke, die sich für den Fall des Falles einen "Notausgang" wünschen. Zu Wort kommen auch Ärzte, die sich gegen die Hilfe zum Suizid aussprechen, Ethiker und Kirchenvertreter sowie Anwälte, die für Patientenrechte und Autonomie am Lebensende streiten. (Dieser Film wurde im Jahr 2020 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen diesem Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.)

