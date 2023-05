Ein Hausarzt benachrichtigt die Polizei, denn seit Wochen hat Michael L. seine Medikamente nicht abgeholt. Als Beamte die Wohnungstür öffnen, finden sie seinen Leichnam. Damit beginnt für Bianca Heggen vom Ordnungsamt so etwas wie ein kleiner Krimi: Zehn Tage lang hat sie Zeit, Verwandte von Herrn L. zu finden. Solange darf es dauern, bis ein Leichnam bestattet oder eingeäschert sein muss. Für eine würdige Beisetzung kümmert sich in Aachen ein ungewöhnliches Projekt aus Kirche, Ordnungs- und Friedhofsamt. Mit dem Ziel, einsam Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen, nehmen an den Beerdigungen sogar Freiwillige teil.

