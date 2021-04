Björns Lieblingsküche (S09/E03)

Heute gibt es Köstlichkeiten, die Björn Freitag besonders am Herzen liegen. Er startet mit einer Kohlrabi-Kokos-Curry-Suppe. Er startet mit einer Kohlrabi-Kokos-Curry-Suppe. Ein Genuss für Fleischliebhaber*innen ist die Hirschroulade mit Blumenkohl-Kartoffel-Stampf. Das süße Finale ist eine Zitronencreme mit Portweinkirschen. Spitzenkoch Björn Freitag spricht Menschen an, die mit Lust und Leidenschaft in der Küche stehen und auch mal etwas Neues ausprobieren wollen, ohne das Traditionelle aus den Augen zu verlieren.

Bild: WDR/Melanie Grande