Der Yukon fließt durch Kanadas Nordwesten und durch Alaska in einem großen Bogen zum Beringmeer. Im Winter friert dieser riesige Fluss komplett zu. Dann ist er ein legendärer Highway aus Eis – durch die unberührte Natur des nördlichen Nordamerika. An seinen Ufern gibt es nur einige wenige kleinere Städte, abgelegene Siedlungen, die nur über den Fluss erreicht werden können und Menschen, die dem harten Leben am Yukon trotzen. Temperaturen bis minus 50 Grad sind im Winter keine Seltenheit. "Flussgiganten – Der Yukon" erzählt von Rocko Schamoni, zeigt die Welt der harten Kerle am eisigen Fluss, seien sie Mensch oder Tier und fasziniert mit grandiosen Bildern.

