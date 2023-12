Irgendwann ist es einfach passiert: Nach 40 gemeinsamen Jahren ging die Ehe von Elli Berger-Voigt und Dr. Robert Berger in die Brüche. Erst fing er eine Affäre mit seiner Sprechstundenhilfe an, dann stürzte sie sich in die Arme ihres 22 Jahre jüngeren Fahrlehrers. Ihre längst erwachsenen Kinder wissen davon nichts. Deshalb wollen die mittlerweile getrennt lebenden Eheleute zur weihnachtlichen Zusammenkunft ihrem angereisten Nachwuchs das Heile-Welt-Szenario einer vermeintlich glücklichen Ehe vorspielen. Auch die Kinder haben Geheimnisse, und so wird Weihnachten im Hause Berger-Voigt zu einem unvergesslichen Event der Enthüllungen.

