Fernsehfilm: Billy Kuckuck: Margot muss bleiben! | Komödie | Video der Sendung vom 16.10.2022 15:45 Uhr (16.10.2022)

Die Mainzer Gerichtsvollzieherin Billy Kuckuck übt ihren Beruf mit Leidenschaft aus. Doch nicht jeder Fall geht spurlos an ihr vorbei. So auch die Zwangsräumung der 80-jährigen Margot Kühlborn, die wegen einer Eigenbedarfsklage nach 50 Jahren aus ihrer vertrauten Wohnung ausziehen muss. Billy verschiebt erst mal die Räumung und bläst dem neuen Eigentümer Florian Elster, einem selbstbewussten Jurastudenten, den Marsch. Dass sie alle Hebel in Bewegung setzt, um die Räumungsklage unwirksam zu machen, wird sie allerdings noch in ein Dilemma bringen.

