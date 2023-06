Fernsehfilm Deutschland 2006 +++ Der Triester Commissario Laurenti steckt in einer privaten Krise: Seine Frau Laura, so vermutet er, hat einen Liebhaber. Sein Sohn Marco demonstriert indes gegen den "brutalen Polizeistaat". In dieser schwierigen Situation wird Laurenti mit vertrackten Mordfällen konfrontiert. Bei einem Bombenanschlag kommen der Feinkosthändler Manlio Gubian und seine Ehefrau ums Leben. Dann wird der alte Fischer Ugo Marasi brutal ermordet. Die beiden Familien waren lange verfeindet. Was haben die Morde miteinander zu tun? Laurenti muss die Fäden dieses Geflechts aus Familienbande, Drogenhandel, Liebe und Blutrache entwirren.

