Spielfilm Deutschland 2022 +++ Alex Pollack geht undercover, um den Drogen-Dealer-Ring von Ramirov zu zerschlagen. Er heuert bei dem kokainschmuggelden Reedereibesitzer Heesters an. Bei der nächsten Übergabe soll die komplette Bande enttarnt und verhaftet werden. Doch dann entdecken die Verbrecher in der Ladung die Leiche eines indonesischen Matrosen versteckt. Die Kommissare ändern kurzfristig ihren Plan, denn sie haben erkannt: Es geht um viel mehr als um Rauschgift. Ein Zeuge besitzt ein Handyvideo, auf dem auch der Mord an einem Kontrolleur der Meeresschutz-Behörde SNF gezeigt wird. Dann mischt sich noch eine Aktivistengruppe ein.

