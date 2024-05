Spielfilm Deutschland 2022 +++ Ein Lieferwagen rast in ein besuchtes Café im Herzen von Meran, der Fahrer entkommt. Ein politischer Anschlag? Ein persönlicher Racheakt? "Capo" Sonja Schwarz lässt in alle Richtungen ermitteln. Für Spannungen mit ihrem Partner Jonas sorgt ein ungewöhnlicher Zeuge, der "zufällig" am Tatort ist: Sonjas früherer Polizeikollege Mike Gerber, dem sie in ihrer Frankfurter Zeit auch privat nahestand. Am liebsten möchte "Frau Commissario" ihre damalige Affäre aus dem Fall heraushalten – zumal sie sich erneut zu Mike hingezogen fühlt. Sonja merkt jedoch, dass ihn ein abgeschlossener Fall aus ihrer gemeinsamen Dienstzeit immer noch umtreibt.

Mehr anzeigen