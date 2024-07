Spielfilm Deutschland 2015 +++ Kati Biver ertappt einen bewaffneten Einbrecher, der gerade den Tresor von Schmuckdesignerin Marianne Dobrinth ausgeraubt hat. Doch sie kann ihn nicht aufhalten. Killmer findet so ein Manöver – außer Dienst, unbewaffnet und ohne Begleitung – bodenlos leichtsinnig. Was er ihr auch deutlich zu verstehen gibt. So deutlich, dass Kati nur durch eine heroische Tat zu versöhnen ist: Er lädt sie nach Feierabend zum Essen ein. Im Elvis-Kostüm wacht Killmer am nächsten Morgen in Katis Bett auf. Sie jedoch ist verschwunden – mitsamt seinem Auto. Kati hat Taxifahrer Briegel als den Einbrecher wiedererkannt und verfolgt ihn. Dann wird Briegel erschossen aufgefunden.

