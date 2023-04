Spielfilm Deutschland 2021 +++ In den "Rauhnächten" herrscht in der einstigen Wikingerstadt Ribe ungezügelte Ausgelassenheit. Selbst auf dem Polizeirevier regiert das Chaos. An den sadistischen Serienmörder, der Menschen entführt und im Wald verhungern lässt, denkt im Moment niemand. So erkennt Ida auch Opfer Smilla Vestergaad nicht, die sich von ihren Fesseln befreien konnte, und im Polizeirevier erscheint, aber kaum ein Wort herausbringt. Kurz darauf verschwindet diese aber wieder. Die Polizistin ist schweren Vorwürfen ausgesetzt, denn die Entführte muss schnell gefunden werden. Polizistin Ida Sörensen setzt alles daran, ihren fatalen Fehler wiedergutzumachen.

