Auch wenn sie es niemals freiwillig zugeben würde: Sophie Brand ist überfordert. Als alleinerziehende Mutter mit zwei Jobs, kein Wunder. Als ein Berg unbezahlter Strafzettel sie vor den Richter bringt, brummt dieser ihr 300 Sozialstunden in einem Behindertenheim auf. Zudem setzt er sie auf seinen eigenen Bruder an: Georg, einen im Heim gefürchteten Patienten, der seit einem Unfall im Rollstuhl sitzt und nur noch Verbitterung für seine Umwelt übrig hat. Aber Sophie lässt sich nicht rausekeln. So kommt es, dass aus anfänglicher Antipathie etwas ganz Besonderes erwächst: Vertrauen, Freundschaft, Liebe.

