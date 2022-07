Der Ranger - Paradies Heimat: Wolfsspuren

Als Ranger in den kanadischen Wäldern hat Jonas Waldek in den letzten fünf Jahren viel Erfahrung gesammelt. Er ist Hüter, Beschützer und Notfallhelfer. Privat wohnt Jonas mit seiner Mutter Monika, seiner Schwägerin Rike und deren Sohn Lukas auf einem Hof mit angeschlossenem Sägewerk. Reibereien gibt es immer wieder mit Bergbau-Unternehmer Karl Nollau, der gleichzeitig auch der Verpächter der Waldeks ist. Als Jonas erfährt, dass dieser in der Schutzzone des Nationalparks Sächsische Schweiz sein stillgelegtes Bergwerk reaktivieren will, um Lithium zu fördern, sieht Jonas die Natur bedroht und setzt alles daran, Wald und Wildtiere zu schützen.

