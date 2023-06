Spielfilm Deutschland 2011 +++ Die alleinerziehende Mutter Saskia will ihren Freund Robert heiraten und zu ihm ziehen. Doch ihre Tochter Mira mag Robert nicht. Sie reißt aus und sucht ihren Vater Amine, der in Marrakesch lebt. Dort betreibt er mit seinem Vater eine Schneiderei und ahnt nicht, dass er eine Tochter hat. Voller Sorge reist Saskia ihrer Tochter nach. Was sie nicht weiß: Mira und Amine sind sich in der Zwischenzeit nähergekommen und haben sogar Gemeinsamkeiten an sich entdeckt. Doch die Ereignisse überstürzen sich: Mira verschwindet und Saskia und ihr ehemaliger Liebhaber Amine müssen sich ihrer Vergangenheit stellen.

Mehr anzeigen