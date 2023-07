Spielfilm Deutschland 2018 +++ Brasch und Köhler ermitteln wegen eines Brandanschlags auf einen Bauunternehmer. Je tiefer sie in den Fall vordringen, desto rätselhafter wird dieser. Das Anschlagsopfer, Rene Ottmann, ein erfolgreicher Bauunternehmer, hat den nächtlichen Brandanschlag auf seine Villa nur knapp überlebt. In Magdeburg hat Ottmann jede Menge Feinde, allen voran seinen ehemaligen Freund und späteren Konkurrenten Paul Wettiger, dessen Baufirma er vor kurzem übernommen hat. Wollte sich Wettinger sich an Ottmann rächen?

