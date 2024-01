Spielfilm Deutschland 2021 +++ Für Chefsekretärin Connie läuft es beruflich wie privat nach Plan. Bis der Sohn des Firmenchefs die Geschäfte übernimmt und neue Anforderungen stellt. In Zukunft soll Englisch die Geschäftssprache sein. Kaum zu glauben, doch Connie kann kaum Englisch und leidet unter einer immensen Sprachblockade. Um ihren Job zu retten, bucht Connie einen zweiwöchigen Intensivsprachkurs an der irischen Westküste. Dort trifft sie auf die exzentrische Sprachlehrerin und passionierte Bestatterin Gillian sowie den lebenslustigen Tom-Jones-Imitator und Mitschüler Max. Am Ende muss sie sich mit mehr als nur ihren mangelnden Sprachkenntnissen herumschlagen.

