Fernsehfilm Deutschland 2019 +++ Winzertochter Laura weiß nicht, welch besonderes Gesangstalent in ihr steckt. Bis sie auf einer Hochzeit für ihre Schwester Nina einspringt ... Manager Vincent ist begeistert und fragt Laura, ob sie mit Schlagersänger Sunny bei einem Duett-Contest antreten möchte. Ihr Traum platzt jedoch durch einen Autounfall, den der angetrunkene Sunny verursacht. Um ihn zu entlasten, will Nina eine Falschaussage machen, um dafür an Lauras Stelle singen zu dürfen. Vincent wittert die Chance auf ein Schwesternduell auf der Bühne. Laura dafür zu gewinnen, ist jedoch alles andere als einfach. Sie will mit dem Showgeschäft nichts mehr zu tun haben.

