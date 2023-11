Spielfilm Deutschland 2016 +++ Ein Mensch wird mitten in der Nacht vor die S-Bahn gestoßen. Es gibt keinen Zeugen, und die Polizei geht von Selbstmord aus. Auch Hauptkommissar Claudius Zorn schenkt dem Vorfall keine Beachtung. Er ist damit beschäftigt, Schröder, der nun, statt mit Zorn zu ermitteln, einen Imbiss in der Stadt betreibt, zu überreden, wieder sein Partner zu werden. Was jedoch weder Zorn noch Schröder ahnen: Der Täter ist ganz in ihrer Nähe. Und hat eine Reihe neuer Opfer im Visier. Menschen, die den beiden Ermittlern nahestehen.

Mehr anzeigen