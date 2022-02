Folge 4: Verletzte nach Verkehrsunfall auf der A40 (S05/E04)

Nach einem Unfall auf der A40 Richtung Essen befindet sich ein älteres Ehepaar verletzt in einem der Unfallwagen. Die Bochumer Einsatzkräfte rücken zur Rettung aus. Außerdem werden die Feuerwehrleute zu einem nächtlichen Brand auf einem Tennisgelände gerufen. Als sie am Einsatzort eintreffen, steht eine Laube bereits in Vollbrand. Und: Eine besorgte Ehefrau wählt die 112. Ihr Mann kann nicht mehr aufstehen. Als die Rettungskräfte jedoch beschließen, den Mann ins Krankenhaus einzuliefern, weigert sich dieser.

