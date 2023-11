Niersdorf am Niederrhein soll in wenigen Jahren der Braunkohleförderung weichen. Seit dem Tod ihres Mannes führt Marita Baumanns gemeinsam mit ihrem Schwager Klaus, dessen Frau Irene und deren Tochter Natalie dort die familieneigene Bäckerei fort. Die Baumanns wollen in Niersdorf bleiben, „bis der Bagger kommt“. Doch die Risse, die sich wegen der bevorstehenden Umsiedlung durch die Dorfgemeinschaft ziehen, erreichen zunächst den Betrieb und schließlich auch das Familiengefüge der Baumanns. „Eher fliegen hier UFOs" erzählt von den Herausforderungen, die der Strukturwandel in Zeiten von Corona und Energiekrise den Menschen stellt.

