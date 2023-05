Wie geht es dir? Eine Frage, die man oft stellt - die Antwort häufig aber beiläufig ausfällt. Über Angst, Stress und Belastung sprechen wir nicht gerne offen. Vor allem junge Frauen geben in aktuellen Befragungen an, dass sie sich psychisch belastet und krank fühlen. Warum sind so viele Frauen am Limit? Was muss passieren, damit es gar nicht so weit kommt? Und wie schaffen es Frauen, mit ihren gesundheitlichen Themen, wie zum Beispiel ADHS und Mental Load, ernst genommen zu werden? Frau tv zeigt: niemand ist alleine mit diesen Gedanken und stellt Frauen vor, die für sich eine Lösung gefunden haben, um ihre mentale Gesundheit in den Blick zu nehmen.

