In Deutschland ist jedes zehnte Paar ungewollt kinderlos. Eine Eizellspende bietet eine größere Chance auf eine Schwangerschaft. Zu Pro und Contra beziehen zwei Frauen Position. Dabei werden einer unfruchtbaren Frau die Eizellen einer Spenderin eingesetzt. Aber anders als in einigen europäischen Ländern ist das in Deutschland verboten. Eine Kommission hat ein Jahr lang darüber beraten, ob die Eizellspende legalisiert werden soll.

